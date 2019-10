Weil er in Magdeburg eine Frau geschlagen und sexuell belästigt hat, sitzt ein Mann nun in U-Haft. Symbolfoto: Anja Guse

Ein Mann, der in Magdeburg eine Frau geschlagen und sexuell belästigt hat, sitzt nun in U-Haft.

Magdeburg l Stark alkoholisiert hatte ein Mann am 10. Oktober 2019 in Magdeburg eine Frau zuerst ins Gesicht geschlagen und ihr dann an die Brust gefasst. Jetzt sitzt der 21-Jährige aus Guinea-Bissau in Untersuchungshaft in der JVA Burg-Madel, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 23-jährige Frau aus Indien hielt sich am Donnerstagabend mit einer Freundin im Bereich Herrenkrugstraße auf. Kurz vor 19 Uhr trafen die zwei Frauen auf den Mann. Ohne ersichtlichen Grund geriet dieser mit den Frauen in Streit, als er plötzlich die 23-Jährige mehrfach schlug und unsittlich berührte. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei konnte den Mann wenig später in der Gemeinschaftsunterkunft, die sich in der Nähe befindet, stellen. Er hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Im Rahmen der Zeugenvernehmung ergaben sich nun ergänzende und strafverschärfende Hinweise, teilte die Polizei mit, sodass der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ am Sonnabend einen Untersuchungs-Haftbefehl.