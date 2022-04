Ukraine-Flüchtlinge in Magdeburg: Messehallen sollen leergezogen werden

Magdeburg - Bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine drückt die Stadt Magdeburg aufs Tempo. Die Männer, Frauen und Kinder, die derzeit in den Messehallen am Elbauenpark untergebracht sind, sollen schnellstmöglich in Wohnungen umziehen. Ende des Monats sollen die Messehallen leer gezogen werden. Dabei setzt die Stadt zudem auf zwei andere Unterbringungsmöglichkeiten.