Ukraine-Krieg: Dutzende Flüchtlinge in Magdeburg angekommen

In Magdeburg sind am Sonnabend Dutzende Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen, Hunderte werden erwartet. Die Hermann-Gieseler-Halle dient als Notunterkunft.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Magdeburg an.

Magdeburg - Hunderte Feldbetten sind nach Volksstimme-Informationen in der Gieselerhalle aufgebaut. Am Sonnabendabend kamen die ersten Busse mit Flüchtlingen aus der Ukraine an.