weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Neues Gesicht für den Willy-Brandt-Platz: Umbaupläne für Magdeburgs Bahnhofsvorplatz: So sehen die Vorschläge aus

Neues Gesicht für den Willy-Brandt-Platz Umbaupläne für Magdeburgs Bahnhofsvorplatz: So sehen die Vorschläge aus

Weg von der Betonwüste, hin zu mehr Aufenthaltsqualität: Der Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof soll sich wandeln. Trotz Fördermitteln gibt es Hürden in der Umsetzung.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 19.02.2026, 08:52
Viel Grau, wenig Grün: So präsentiert sich der Bahnhofsvorplatz in Magdeburg.
Viel Grau, wenig Grün: So präsentiert sich der Bahnhofsvorplatz in Magdeburg. Archivfoto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Ein Platz, drei Varianten, aber nicht genug Fördermittel: Bei der Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes muss die Stadt Magdeburg jonglieren. Es gibt drei Vorschläge, wie der Bahnhofsvorplatz aufgewertet werden könnte. Und das nicht nur optisch.