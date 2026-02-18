Vom „Stern-Radio“ bis zum „Multiboy“ – die Volksstimme sucht Leser, die noch funktionierende Elektrogeräte aus DDR-Zeiten besitzen. Welche unkaputtbaren Raritäten nutzen Sie noch immer?

Zerbst (dp/ie) - Ob im Hobbykeller, in der Küche oder der Werkstatt – in vielen Haushalten verrichten sie noch immer zuverlässig ihren Dienst: Elektrogeräte aus DDR-Produktion. Die Zerbster Volksstimme möchte wissen, welche dieser robusten Alltagshelfer bis heute durchhalten.

In den vergangenen Wochen konnte bereits über spannende Fundstücke berichtet werden. So rührt in Gommern ein legendäres Rührgerät RG 28s seit mehr als 40 Jahren unermüdlich Teig. Auch die Kaffeemühle SWM4 und der Kaffee-Tee-Automat K109 laufen, als wären sie erst gestern vom Band gelaufen. Für ihre Besitzerin sind sie längst mehr als nur Gebrauchsgegenstände, sondern Begleiter durch den Lebensalltag.

Wer besitzt noch ein DDR-Radio oder einen Farbfernseher?

Die Redaktion möchte weitere dieser Geschichten entdecken. Vielleicht steht in Ihrem Schrank ein alter „Color 20“-Farbfernseher oder wartet die Handbohrmaschine HBM 250 „Multimax“ auf ihren Einsatz? Womöglich besitzen Sie sogar noch das Waschmaschinen-Modell WM 66? Denn im Gegensatz zu modernen Produkten waren Geräte made in GDR auf Langlebigkeit ausgerichtet. Sie waren funktional und reparabel und überzeugten mit ihrem eigenen Charme.

Wer gern sein unkaputtbares DDR-Gerät vorstellen und uns die Geschichte dazu mitteilen möchte, kann sich direkt bei der Zerbster Volksstimme melden – telefonisch unter (03923) 73 69 24 oder per E-Mail an redaktion.zerbst@Volksstimme.de. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Zuschriften und die Vorführung der Geräte.