Eil
Kompromiss für Erweiterung der Deponie Umstrittener Vertrag: Damit die Müllabfuhr in Magdeburg nicht doppelt so teuer wird
Kaum noch Platz für Müll auf der Deponie Hängelsberge: Die Stadt Magdeburg will die Erweiterung forcieren. Um Klagen vorzubeugen, muss sie Kompromisse mit Bürgern aus Ottersleben eingehen.
04.09.2025, 06:20
Magdeburg. - Wohin mit dem Magdeburger Müll? Die Kapazitäten der Deponie Hängelsberge sind weitestgehend erschöpft. Ab Mitte 2026 müssten die nicht verwertbaren Abfälle anderenorts entsorgt werden, wenn sie nicht erweitert wird. Was deutlich teurer ist. Nicht nur für die Stadt, sondern für die Einwohner, die die höheren Kosten mittragen müssten.