Genthin. - Ein starkes Signal in Zeiten knapper Kassen: Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) verzichtet freiwillig auf eine Erhöhung ihrer eigenen Aufwandspauschale. Während landesweit die Entschädigungssätze für ehrenamtlich Engagierte angehoben werden, auch in Genthin stehen entsprechende Anpassungen auf dem Plan, sendet Turian ein Zeichen der Verantwortung und Bescheidenheit.