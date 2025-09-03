Der skandalgeschüttelte Reitverein Gardelegen hat einen neuen Vorstand. Der umstrittene Vereinschef ist offenbar raus – ganz klar ist das aber noch nicht: Sein Anwalt wurde auf der Mitgliederversammlung nicht angehört.

Neuer Vorstand des Reitvereines Gardelegen: Axel Schulze (Vorsitzender, v.l.), Franziska Oelze (Schatzmeisterin), Erhard Stein (Beisitzer) wurden bei einer Mitgliederversammlung am Dienstag gewählt. Sie übernehmen einen Verein am Rand des Abgrundes.

Gardelegen. - Sie sollen den jüngst in die Negativ-Schlagzeilen geratenen Reit- und Fahrverein in Gardelegen wieder in ruhigere Fahrwasser führen: Vorsitzender Axel Schulze, Schatzmeisterin Franziska Oelze und Beisitzer Erhard Stein wurden am Dienstagabend während der Mitgliederversammlung mehrheitlich in den nun dreiköpfigen Vorstand gewählt. Vorher gabs eine wenig fruchtbare Begegnung mit dem Anwalt des bisherigen Vorsitzenden.