Umzug oder Sanierung: So geht es mit dem Magdeburger Baudezernat weiter

Das Magdeburger Baudezernat hat Sanierungsbedarf angemeldet. Die Verwaltung hatte auch einen möglichen Umzug in ein Mietobjekt geprüft. Das Ergebnis steht nun fest.

Das Baudezernat der Stadt Magdeburg an der Straße An der Steinkuhle.

Magdeburg - Das Magdeburger Baudezernat in der Straße An der Steinkuhle ist räumlich am Limit. Eigentlich ein Wohnhaus sind die Büros für die Mitarbeiter unter anderem des Stadtplanungsamtes und des Tiefbauamtes eigentlich ungeeignet. Zudem gehört das Umweltamt organisatorisch bereits zum Dezernat und soll auch räumlich integriert werden.