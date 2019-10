Die Polizei in Magdeburg war nach einem Verkehrsunfall in Stadtfeld West im Einsatz, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Symbolfoto: Martin Rieß

Am Mittwochmorgen ist ein 66-jähriger Magdeburger bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg-Stadtfeld schwer verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Nach Polizeiangaben befuhr der 79-jährige Fahrer eines Mercedes am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Harsdorfer Straße in Magdeburg und bog nach links in den Harsdorfer Bierweg ein. Dabei soll ihm ein 66-jähriger Audi-Fahrer auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein.

Da ein Ausweichen nicht mehr möglich war, kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 79-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.