Der Schutzengel einer 82-Jährigen war am Donnerstagabend bei einem Unfall auf dem Magdeburger Ring hellwach. Foto: Tom Wunderlich

Bei einem Unfall in Magdeburg hatte eine 82-jährige Autofahrerin hellwache Schutzengel.

Magdeburg l Eine Menge Schutzengel waren am Donnerstagabend im Fahrzeug einer Frau aus der Nähe von Aschersleben unterwegs. Die 82-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Auffahrt des Magdeburger Rings in Höhe der Salbker Chaussee. Plötzlich brach das Fahrzeug aus und schleuderte nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich der rote Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer entdeckten kurze Zeit später das verunfallte Fahrzeug und befreiten die Frau aus ihrer Lage. Die Polizei vor Ort stufte den Unfall später als ein kleines Wunder ein, denn die Frau hatte keinen einzigen Kratzer abbekommen.

Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte der rutschige Belag der Auffahrt gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun.