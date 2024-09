Wo in Magdeburg die St.-Josef-Straße in die Birkenallee mündet, kam es vermehrt zu Fahrrad-Unfällen. Daher wurde eine Spur zur Parkfläche – zum Ärger einiger Autofahrer. Nach einem halben Jahr zieht die Polizei ein Fazit.

Beschwerde über neue Parkplätze: Fazit an Unfall-Kreuzung

Verkehrschaos in Magdeburg

Beim Feierabendverkehr kann es an der Kreuzung St.-Josef-Straße/Birkenallee in Magdeburg zu längeren Wartezeiten kommen.

Magdeburg - Fußgänger und Radfahrer kommen von der Straßenbahnhaltestelle in alle Richtungen, Autos fahren von dem Edeka-Parkplatz hinunter, Busse biegen von der Birkenallee in die St.-Josef-Straße ein. An der Kreuzung Birkenallee/St.-Josef-Straße ist viel Verkehr – besonders zur Feierabendstunde, wie Anwohner immer wieder berichten. Dabei kam es vermehrt zu Fahrradunfällen.