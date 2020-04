Unfall auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg: Ein Lkw blieb an einer Brücke hängen. Foto: Thorsten Giefers

Ein Lkw hat sich in Magdeburg am Dienstagmorgen unter einer Brücke festgefahren. Ein Auto fuhr auf. Es gab Stau.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Mit dieser Ladung war er einfach zu hoch: Am Morgen des 28. April 2020 ist in Magdeburg auf der Walther-Rathenau-Straße (Bundesstraße 1) ein Lkw in einen Brücke gekracht. Er hatte zwei Container geladen. Ein Auto fuhr laut Polizei auf.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brücke sei nicht beschädigt. Es gab einen Rückstau, der mehrere Stunden anhielt.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Der Lkw wurde geborgen. Gegen 9.15 Uhr war die Bundesstraße Richtung Heyrothsberge wieder frei, sagte ein Polizeisprecher.