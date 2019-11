Ein Radfahrer ist in Magdeburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Foto: Tom Wunderlich

Bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg wurde ein 29-jähriger Radfahrer verletzt.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Ein 29-jähriger Radfahrer ist am 12. November 2019 am späten Abend in Magdeburg mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 66-jähriger Fahrer eines VW war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf der Carl-Miller-Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte er bei Grün nach linsk auf die Halberstädter Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers.

Radfahrer und Auto stießen zusammen. Dabei wurde der Radfahrer verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.