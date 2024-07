Von vs

Sebastian Lang, Juniorprofessor für KI-Anwendungen in Magdeburg.

Magdeburg - Seit dem Wintersemester 2023 können Studenten an der Uni Magdeburg den deutschlandweit einzigartigen Bachelor-Studiengang „AI Engineering – Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften“ studieren. Das Besondere – der Impuls zum neuen Studienangebot stammt von einem ehemaligen Studenten der Uni Magdeburg selbst.

Heute ist Sebastian Lang Junior-Professor für KI-Anwendung in Produktion und Logistik und wurde unlängst mit dem Dissertationspreis der Uni Magdeburg für seine exzellenten Forschungsleistungen ausgezeichnet.

Konkrete Anwendungen

Seine akademische Laufbahn begann jedoch ebenfalls als Student an der Uni Magdeburg: im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen Logistik. Auf den Förderaufruf „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung folgte die Idee, der KI und ihrer Anwendung ein eigenes Bachelor-Studium in Magdeburg zu widmen.

Bereits bei der Recherche stellte Sebastian Lang fest, dass das Thema KI an deutschen Hochschulen für Studierende meist erst im Master angeboten wird und sich zu großen Teilen nur mit ihren Methoden und Modellen befasst, nicht jedoch mit ihrer konkreten Anwendung und Einbettung für industrielle Probleme. Im neuen Bachelor soll sich das ändern: „Mit AI Engineering wollten wir daraufhin einen Studiengang schaffen, der an der Schnittstelle von KI und Ingenieurwissenschaften ansetzt.“

Prüfungsordnung

Zur Entwicklung eines gänzlich neuen Studienangebots gehört allerdings auch Durchhaltevermögen. Nicht nur ein Studiengangskonzept sowie Studien- und Prüfungsordnung mussten erarbeitet werden, auch musste sich das Vorhaben zunächst in zahlreichen Gremien behaupten. Erst danach habe man mit der eigentlichen Erstellung von Lehrveranstaltungen und -materialien beginnen können. In knapp zwei Jahren schaffte es AI-Engineering dennoch von der Idee zur ersten Einschreibung. „Ich glaube, das war Rekordzeit“, erzählt Sebastian Lang. Dazu kommt, dass AI Engineering als Kooperationsprojekt mit vier anderen Hochschulen in Sachsen-Anhalt geplant wurde.

Ein ambitioniertes Vorhaben, das sich durchgesetzt hat: „Als dann das Projekt kam, war relativ schnell klar: Wir wollen es mit dem Kooperationsstudiengang probieren, einfach, weil es so etwas noch nicht gibt und weil es unglaublich viel Potenzial hat“, so Juniorprofessor Lang.

Bei der inhaltlichen Planung sei es gar nicht so leicht gewesen, sich in den vielen vielversprechenden Ideen entsprechend einzugrenzen. Das Studium soll grundständige Konzepte der KI vermitteln, dabei gleichzeitig Aspekte der Elektrotechnik, Informatik und des Maschinenbaus mit aufgreifen. Nach mittlerweile zwei Semestern lässt das positive Feedback der Studierenden erahnen, dass das Konzept aufgeht. Jun.-Prof. Lang berichtet: „Ich bin extrem stolz, dass das Ganze nach der kurzen Zeit so gut angelaufen ist und funktioniert. Anfängliche Probleme konnten wir mithilfe der Studierenden schnell identifizieren und auch beheben“.

Viele Perspektiven

Für die Zukunft von AI Engineering wünsche sich Sebastian Lang allem voran zufriedene Studenten: „In erster Linie wünsche ich mir, dass die Studierenden, die in zwei Jahren ihren Abschluss machen, glücklich sind, viele Berufsperspektiven haben und selbstbewusst an KI-Herausforderungen in der Industrie herangehen können“.