Uni Magdeburg forscht am E-Rennwagen der Zukunft

Studenten der Uni Magdeburg tüfteln an einem E-Rennwagen der Zukunft. Studium und Praxis lassen sich so gut verbinden.

Magdeburg (vs) - Ein Studium bedeutet nur trockene Theorie? Von wegen! Martin Roye und Daniel Senst studieren an der Uni Magdeburg und packen selbst beim Bau von Elektrofahrzeugen mit an.