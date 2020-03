Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg gehört laut dem Ranking des Internetbewertungsportals Studycheck.de zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland. Symbolfoto: Lea Besier

Magdeburg/Köln l Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wurde von vielen Studierenden gut bewertet. Dadurch sprang die Uni im bundesweiten Vergleich des Bewertungsportals Studycheck.de von 2020 auf den zwölften Platz.

Im Vorjahr belegte die Universität noch Platz 18. In das Ranking wurden 81 deutsche Universitäten aufgenommen. Die Martin-Luther-Universität in Halle, die andere Universität in Sachsen-Anhalt, belegt nach den Bewertungen der Studentinnen und Studenten Platz 24. Zur besten Universität wurde die Kühne Logistics University in Hamburg gekürt.

Bewertungen aus 2019 für das aktuelle Tableau

Das Ranking beruht auf den Bewertungen der Studierenden. Für eine Aufnahme in das Tableau von 2020 muss eine Universität mindestens 50 Mal bewertet im Jahr 2019 worden sein. Die Gesamtbewertung der Universitäten setzen sich aus einer Bewertung mit Sternen und einer Weiterempfehlungsrate zusammen. Die Otto-von-Guericke-Universität erhielt im Schnitt 3,8 von fünf Sternen und eine Weiterempfehlungsrate von 93 Prozent.

Auf der Facebookseite kündigte die Universität an, im Jahr 2021 in die Top 10 gelangen zu wollen.