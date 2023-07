Die Feuerwehr hatte am Abend des 23. Juli 2023 alle Hände voll zu tun. Erst brennt eine Lagerhalle in Magdeburg-Buckau. Dann entlädt sich über der Stadt eine Gewitterzelle.

Ein umgestürzter Baum blockierte am Abend die Zufahrt zum Carl-Krayl-Ring in Magdeburg-Olvenstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt sicherte den Bereich ab. Es gab mehr als 150 Einsätze für die Feuerwehren.

Magdeburg - Bäume stürzen um. Straßenbahn- und Busverkehr wird unterbrochen. Riesenpfützen bilden sich. Es gibt mindestens 150 Einsätze der Feuerwehr. Verletzt wurde nach ersten Einschätzungen niemand.

Gegen 18.15 Uhr hat das schwarze, dunkle, bedrohliche Etwas über dem Himmel Magdeburg erreicht. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich das schwülwarme, aber weitgehend sonnige Wetter ins Gegenteil. Blitz. Donner. Hagel. Sturm und Regen peitschen über die Stadt hinweg, als gäbe es kein Morgen mehr. Weltuntergangsstimmung pur wird wohl mancher Betrachter gesagt haben. Ein Video der Volksstimme gewährt einen kleinen Eindruck.

Wer kann, rettet noch schnell Pflanzen vom Balkon, fährt das Auto in an einen sicheren Platz und schließt alle Fenster. Sekunden später trommeln Hagelkörner auf die Fensterscheiben und Sturmböen greifen sich Bäume, die den letzten Stürmen noch standgehalten hatten.

Große Regenmenge und ein Temperatursturz

Die Regenmengen, die in kurzer Zeit herunterprasseln, sind erheblich. An einer Messstation der Volksstimme im Norden Magdeburgs fallen rund 22 Liter pro Quadratmeter. Wetterdienst.de vermeldete innerhalb einer Stunde 13,3 Liter pro Quadratmeter und Spitzenwindgeschwindigkeiten von 72 Stundenkilometern. Das ist Windstärke 8 – stürmischer Wind – auf der Beaufortskala. Innerhalb von anderthalb Stunden war die Lufttemperatur von 27 um 12 auf 15 Grad Celsius gefallen.

An anderen Stellen dürften es mehr gewesen sein. Zur Erinnerung: Wenn innerhalb einer Stunde mehr als 15 Liter fallen, zählt die Menge laut deutschem Wetterdienst als Starkregen.

Pfützen bilden sich

Mit diesen Wassermassen kamen der aufgrund der langen Trockenheit für Wasser nicht sofort aufnahmebereite Boden und das Abwassernetz nicht überall zurecht. Es bildeten sich Riesenpfützen.

Dick kam es so auch unter der Eisenbahnbrücke in der Erich-Weinert-Straße, hier war die Fahrbahn überflutet. Zeitweise stand das Wasser einen halben Meter tief. Anlieger hatten mit Kegeln zwischenzeitlich den Bereich abgesperrt, damit sich die Autos nicht festfahren.

Autofahrer riskieren Totalschaden

Denn klar ist: Wer nicht genau darauf achtet, dass das Wasser nicht ins Innere seiner Autoelektrik eindringt, riskiert einen Totalschaden. Das bedeutet: Sich nicht an Stellen vorwagen, die zu tief im Wasser stehen. Und vor allem: langsam fahren. Denn wenn sich vor der Stoßstange eine Bugwelle aus Wasser aufbaut, wird dieses geradezu ins Innere des Fahrzeugs gedrückt.

Als erstes Fahrzeug wagt sich ein Krankenwagen wieder unter der Brücke in der Erich-Weinert-Straße hindurch, wo das Wasser nach dem Unwetter am Montagabend langsam abfließt. Fotos (2): Martin Rieß

Ein weiteres Beispiel: Im Carl-Krayl-Ring in Olvenstedt knickt ein Baum auf die Straße. Staunend stehen Kinder vor dem Ergebnis der Naturgewalt, während Eltern Fotos schießen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt den Bereich absichern. So wie die Olvenstedter sind zu diesem Zeitpunkt am frühen Abend dutzende Feuerwehrkameraden in nahezu allen Ecken der Stadt unterwegs, um die Folgen des nur rund 25-minütigen Weltuntergangs zu beseitigen.

Nahverkehr wird unterbrochen

Betroffen waren auch die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Sie können für längere Zeit den Betrieb der Linien 1, 4 und 6 auf einigen Streckenteilen nicht mehr gewährleisten. Bäume liegen auf den Gleisen und versperren den Bahnen den Weg. Auch der Busverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe war betroffen. So hatte ein umgestürzter Baum die Halberstädter Straße blockiert.

Äste behinderten auch für Radfahrer und Fußgänger das Durchkommen – hier ein abgebrochener Ast an der Elbuferpromenade. Martin Rieß

Die Buslinie 52 zwischen Kastanienstraße und Sudenburg und der Schienenersatzverkehr der Linie 40 zwischen Westring und Sudenburg mussten ab Westringbrücke über die Sudenburger Wuhne, die Fichtestraße, die Braunschweiger Straße und die Rottersdorfer Straße umgeleitet werden. Damit umfuhren die Busse jene Station Südring, die für die Anbindung Sudenburgs ans Straßenbahnnetz während der laufenden Streckensperrung vorgesehen ist. Auch der 58er Bus konnte wegen eines umgestürzten Baums an der Endstelle Reform nicht planmäßig fahren.

Technisches Hilfswerk kommt zum Einsatz

In der Ohrestraße kippte ein solch großer Baum um, dass sogar das Technische Hilfswerk um Unterstützung gebeten wurde. Dass nicht allein der motorisierte Verkehr betroffen war, zeigte ein Beispiel von der Elbuferpromenade: Hier war ein Ast von einem Götterbaum in die Tiefe gestürzt und hatte den Weg oberhalb der Ufermauer zu einem großen Teil blockiert.