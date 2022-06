Vandalismus: Magdeburger Domgemeinde ist entsetzt über Graffiti-Attacke

Magdeburg - Es war am Nachmittag des 27. Mai 2022 als sich die unbekannten Täter Zugang zu dem Baugerüst am Ostchor des Magdeburger Doms verschafften. Weil Brückentag war, befanden sich keine Bauleute an der Fassade. Stattdessen erklommen die Täter diverse Stellen an dem Kirchenbauwerk und hinterließen in verschiedenen Farben ihre Schmierereien. Von der Straße sind diese durch das Gerüst nicht zu erkennen.