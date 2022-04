Veränderungen in Magdeburger Supermarkt-Netz: Klimaneutraler Markt entsteht an der Hopfenbreite

Blick auf den neuen Supermarkt, der in Magdeburg an der Ecke Hopfenbreite/Salbker Straße einen Altbau ersetzt.

Magdeburg - Die Bauarbeiten für den Neubau an der Ecke Hopfenbreite/Salbker Straße liegen im Zeitplan, wie auf Nachfrage von Unternehmenssprecherin Nadja Keller zu erfahren ist. Bis Mitte Februar 2022 ist geplant, die Arbeiten am Rohbau inklusive der Dachkonstruktion abzuschließen. Anschließend stehe der Innenausbau wie die Arbeiten am Boden, das Verputzen von Wänden und die Installation der Technik im Fokus, so Nadja Keller. Das Unternehmen plane, dass den neuen Markt im zweiten Quartal – also in wenigen Monaten – zu eröffnen.