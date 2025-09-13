Bergung nach Bootsbrand Verbrannt, vergessen, geborgen? Wann wird das Bootswrack in der Elbe in Magdeburg entfernt
Verbrannt, vergessen – und bald verschwunden? Das Wrack der ausgebrannten Yacht im Magdeburger Winterhafen sorgt seit Monaten für Fragen. Wo sind die Eigentümer? Wer entsorgt das Wrack? Jetzt kommt Bewegung in den Fall.
13.09.2025, 06:50
Magdeburg. - Noch immer liegt der ausgebrannte Bootsrumpf im Magdeburger Winterhafen – ein stummer Zeuge jener Sommernacht im Juli, in der ein Feuer auf der Elbe für Aufsehen sorgte. Zwar konnte der Brand damals gelöscht werden, doch vom Boot blieb kaum mehr als ein verkohltes Gerippe.