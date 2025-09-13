Verbrannt, vergessen – und bald verschwunden? Das Wrack der ausgebrannten Yacht im Magdeburger Winterhafen sorgt seit Monaten für Fragen. Wo sind die Eigentümer? Wer entsorgt das Wrack? Jetzt kommt Bewegung in den Fall.

Verbrannt, vergessen, geborgen? Wann wird das Bootswrack in der Elbe in Magdeburg entfernt

Ein Bootsbrand in der Zollelbe hat am 17. Juli 2025 für Aufsehen in Magdeburg gesorgt. Das verkohlte Wrack wartet in einer Bucht noch immer darauf, geborgen zu werden.

Magdeburg. - Noch immer liegt der ausgebrannte Bootsrumpf im Magdeburger Winterhafen – ein stummer Zeuge jener Sommernacht im Juli, in der ein Feuer auf der Elbe für Aufsehen sorgte. Zwar konnte der Brand damals gelöscht werden, doch vom Boot blieb kaum mehr als ein verkohltes Gerippe.