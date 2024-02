Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe bekannt geben, wird es am Donnerstag und Freitag zu Einschränkungen im Personennahverkehr kommen. Fahrgäste sollen sich auf Alternativen zum ÖPVN einstellen.

Verdi bestreikt am Donnerstag und Freitag die Magdeburger Verkehrsbetriebe

Magdeburg/DUR. - Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe bekannt geben, wird es vom Donnerstag, 0 Uhr, an bis Freitag, 24 Uhr, keinen MVB-Straßenbahn- und Busverkehr geben. Grund hierfür ist der Streik der Gewerkschaft Verdi.

Im Nachtverkehr wird der letzte planmäßige Anschluss am Alten Markt am Mittwochabend um 23.45 Uhr stattfinden. Der Verkehr wird dann erst wieder in der Nacht zum Samstag aufgenommen. Hier werden die ersten Verbindungen voraussichtlich ab 00.45 Uhr vom Alten Markt fahren.

Als Alternative empfiehlt die MVB allen Fahrgästen die Angebote des Verkehrsverbundes Marego.