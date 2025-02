Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 25. Februar 2025, in Magdeburg wieder Beschäftigte zum Streik auf. Davon betroffen sind auch diese Kitas.

Verdi-Streik in Magdeburg: Diese Kitas sind betroffen

Bereits in den vergangenen Wochen wurde in Magdeburg gestreikt.

Magdeburg - vs

Wie die Stadtverwaltung Magdeburg mitteilte, sind von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi in Magdeburg Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen und die Beschäftigten der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes streiken. Auch bei weiteren städtischen Dienstleistungen müsse mit Einschränkungen gerechnet werden.

Bei den städtischen Kitas hat die Kita Moosmutzel am Dienstag (25. Februar 2025) geschlossen. Geöffnet sind die Kitas Funkelfix, Mimmelitt und Wolkenstein. In den Kitas Waldwuffel, Traumzauberbaum und Wolkenschäfchen wird eine Notbetreuung eingerichtet. Die Horte Kiki Sonne und Agga Knack bieten nur Frühhort an, heißt es.