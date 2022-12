Magdeburg (vs) - Kaum werden zahlreiche Straßen in Magdeburg wieder für den Straßenverkehr freigegeben und der öffentliche Nahverkehr weitgehend ohne Einschränkungen unterwegs, schon werfen bereits neue Verkehrsbeschränkungen ihre Schatten voraus. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach zieht die Freigabe des Magdeburger Rings zwischen Damaschkeplatz und Albert-Vater-Straße in beiden Richtungen in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember zwischen 21 Uhr und 5 Uhr eine Spurverengung in Fahrtrichtung Süden nach sich. Hier werden den Angaben der Stadt zufolge Schutzeinrichtungen im Bereich der Mittelspurüberfahrten aufgebaut.

Sperrungen im Zentrum von Magdeburg

Vom 12. bis 20. Dezember soll außerdem auf einem kurzen Abschnitt der Abfahrt vom Magdeburger Ring in Richtung Universitätsplatz nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Grund sind Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke.

Vom 14. bis 21. Dezember soll der Beschleunigungsstreifen der Ringauffahrt von der Liebknechtstraße in Richtung Autobahn A2 verkürzt werden. Hier sind offenbar Bauarbeiten für eine Umzäunung der Festungsanlage Ravelin 2 geplant. Die Geschwindigkeit auf dem Magdeburger Ring wird in diesem Bereich auf 60 km/h reduziert.

Pechauer Straße ist Einbahnstraße bis Ende März

In der Pechauer Straße gilt laut Angaben der Stadt ab dem 9. Dezember wieder eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Stadtzentrum. Stadtauswärts soll die Straße deshalb voraussichtlich bis Mitte März gesperrt sein. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an einem Abwasserkanal der Stadtwerke, die aufgrund bautechnologischer Gegebenheiten rund drei Monate länger dauern sollen als ursprünglich geplant. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Schwarzkopfweg, In den Gehren, Thomas-Mann-Straße und Witzlebenstraße.

Ein kurzer Abschnitt der Salzmannstraße soll in Höhe der Einmündung Lemsdorfer Weg an drei Tagen der kommenden Woche voll gesperrt werden. Grund sind Arbeiten für ein neues Mehrfamilienhaus. Die konkreten Tage für die Vollsperrung stehen aber noch nicht fest.