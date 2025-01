Anwohner aus dem Süden von Magdeburg stört der viele Durchgangsverkehr in ihrem Wohnquartier. Sie fordern die Sperrung einer Straße. Die Stadtverwaltung hält dagegen, verweist auf Verkehrszählungen. Das letzte Wort hat jetzt der Stadtrat.

Verkehr in Magdeburg

Blick in den Ahornweg im Stadtteil Hopfengarten in Magdeburg. Anwohner klagen über zu viel Durchgangsverkehr. Die Stadtverwaltung sieht das anders.

Magdeburg - Seit Jahren klagen Anwohner aus der ehemaligen Karl-Marx-Siedlung in Magdeburg über die Verkehrsbelastung in ihrem Quartier. Vor allem der Ahornweg, der zwischen Schilfbreite/Hopfenbreite und Am Hopfengarten verläuft, steht dabei im Fokus.