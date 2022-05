Verkehr in Magdeburg: Am Flugplatz entsteht Querungshilfe für Radfahrer

An der Leipziger Chaussee auf Höhe des Flugplatzes in Magdeburg entsteht eine Querungshilfe für Radfahrer und Passanten. Die Bauarbeiten sind schon weit fortgeschritten.

Die Querung der Landesstraße am Flugplatz in Magdeburg stellte bisher eine größere Gefahrenquelle für Radfahrer dar.

Magdeburg - Schon deutlich fortgeschritten sind die Bauarbeiten für eine neue Verkehrsinsel an der Leipziger Chaussee in Höhe vom Flugplatz. Diese soll fortan als Querungshilfe für Radfahrer und Passanten dienen, die in der Vergangenheit Probleme hatten, die Straßenseiten der vielbefahrenen Hauptverkehrsachse zu wechseln.