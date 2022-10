Beyendorf-Sohlen Verkehr in Magdeburg: Das Einbahnstraßen-Kuriosum

Vermutlich führt gar nicht jede Bahnhofstraße zu einem Bahnhof. Im Ortsteil Beyendorf-Sohlen in Magdeburg gibt es eine Straße „Zum Bahnhof“, die sehr wohl zu einem kleinen Haltepunkt der Bahn führt. Gleichzeitig gibt es in dem Doppeldorf aber auch eine Einbahnstraße, die gar keine klassische Einbahnstraße ist. Was genau dahinter steckt.