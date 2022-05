Verkehr in Magdeburg: Forderung nach Tempo 30 für einen ganzen Ortsteil

Aufnahme aus der Kreisstraße vor der Kita „Kleiner Maulwurf" in Beyendorf-Sohlen in Magdeburg.

Magdeburg - In der Ortsdurchfahrt in Beyendorf-Sohlen hängt ein Smiley. Er zeigt den Vorbeifahrenden ihre Geschwindigkeit an. „Der ist sehr oft rot“, sagt Niko Zenker, Ortsbürgermeister in Beyendorf-Sohlen und SPD-Stadtrat.