Jungen und Mädchen der Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg waren am Montagmorgen (21. August) mit den Regionalbereichsbeamten bei einer Verkehrskontrolle im Einsatz. Anlass war der Schulstart.

Magdeburg - Wer sich am Montagmorgen (21. August) gegen 8 Uhr in der Straße Alt Prester und am Klusdamm an das Tempolimit gehalten hat, wurde mit einer kleinen Überraschung belohnt.

„Dankeschön, dass sie vor unserer Schule nicht zu schnell gefahren sind“, sagten die jungen Schüler der Grundschule „Am Pechauer Platz“ und reichten den Autofahrern eine kleine Zuckertüte durch die Fensterscheibe.

Nachdem Regionalbereichsbeamtin Maja Hendrich den Autofahrer zum Stop navigierte, bedankten sich die Schüler für die vorschriftsmäßige Fahrt. Foto: Konstantin Kraft

Vorher waren die Verkehrsteilnehmer von den Regionalbereichsbeamten der Polizei für Ostelbien, Marko Redmann und Maja Hendrich, mit der Laserpistole kontrolliert und zum Halt an den Straßenrand gelotst worden.

Verkehrsteilnehmer halten sich an Tempolimit

Mit der Aktion sollte ein Beitrag für sichere Schulwege geleistet werden, so Schulleiter Alexander Jantz. Anlass war der Start in das neue Schuljahr. 63 Einschüler zählt die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in diesem Jahr. Insgesamt besuchen nunmehr 280 Kinder die Bildungseinrichtung in Cracau.

Für die gemeinsamen Fahrzeugkontrollen war die Grundschule auf die Polizei zugegangen. „Wir haben einen sehr guten Kontakt mit den Regionalbereichsbeamten“, so Jantz.

Diese kleinen Schultüten wurden an die Autofahrer verteilt. Foto: Konstantin Kraft

Die beiden Polizeibeamten für Ostelbien haben die Aktion gerne unterstützt. Der Schutz von Kindern im Straßenverkehr zähle zu den wichtigsten Aufgaben ihrer Arbeit, so Marko Redmann. Mit der Laserpistole hatte er sich an der Ecke Alt Prester/Klusdamm aufgebaut, um gleich zwei Straßen kontrollieren zu können.

Im Klusdamm direkt vor der Kita Prester darf maximal Tempo 30, in Alt Prester maximal Tempo 50 gefahren werden. Beide Straßen konnten kontrolliert werden.

An diesem Morgen hielten sich die Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. 49, 46, 45, 41, 39, 30 oder 26 leuchteten etwa am Messgerät auf. Auch Oberbürgermeisterin Simone Borris passierte die Kontrolle. Vorschriftsmäßig.

Es wird vermehrt vor Schulen und Kitas kontrolliert, so Redmann. „Unser Ziel ist es nicht, Menschen mit den Kontrollen abzuzocken, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, sich an die erlaubte Geschwindigkeit zu halten.“ Zum Schutz der vulnerabelsten Teilnehmer im Straßenverkehr.