Bundesstraße 1 Verkehr in Magdeburg: Reaktion auf tödlichen Unfall an Berliner Chaussee

Nach einem tödlichen Fahrradunfall an der Berliner Chaussee (Bundesstraße 1) in Magdeburg hat die Stadt jetzt reagiert. Der grüne Pfeil an der Ampel in der Einmündung „Zum Friedensweiler“ ist entfernt worden. Wie die Verwaltung das Vorgehen begründet.