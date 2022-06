Infrastruktur Verkehr in Magdeburg: Sanierung von maroder Sülze-Brücke in Salbke muss warten

Die Brücke über die Sülze an der vielbefahrenen Straße Alt Salbke in Magdeburg ist in einem schlechten Zustand. Schon lange ist ein Ersatzneubau geplant. Doch aktuell sind die Planungen ins Stocken geraten.