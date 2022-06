Verkehr in Magdeburg: So teuer wird die Sanierung der Straßen im Kannenstieg

Magdeburg - Großflächige Lücken in der Fahrbahndecke gibt es im Magdeburger Kannenstieg vor allem in der Hans-Grundig-Straße, aber auch in der Otto-Nagel-Straße. Schon zuvor hatte der Baubeigeordnete Jörg Rehbaum ihren schlechten Zustand festgestellt. Alleine eine Änderung dieses Umstands durch eine Sanierung ist bislang noch nicht in Sicht.