Auf gut zwei Kilometern verläuft die Schönebecker Straße durch Magdeburg-Buckau. Zehn Ampeln werden dabei passiert. Nun soll noch eine weitere an der Sket-Passage dazukommen. Das sorgt für Kritik.

Mit Video: Verkehr in Magdeburg - Von Ampel zu Ampel durch Buckau

Die Masten stehen bereits. Demnächst sollen die Ampeln folgen. An der Einfahrt zum neuen Einkaufsmarkt „Sket-Passage“ an der Schönebecker Straße sollen neue Lichtsignale installiert werden.

Magdeburg - Das erste Rotsignal kommt nach gut 25 Sekunden. Kurz zuvor ist das Auto von der Erich-Weinert-Straße auf die Schönebecker Straße nach Buckau eingebogen, da mahnt die Ampel am Abzweig zur Porsestraße zum Warten.

Das Lichtsignal springt auf grün und es geht weiter. Allerdings nur etwa 20 Sekunden lang. Dann leuchtet es Rot an der Kreuzung zur Warschauer Straße auf.

Gut 6:45 Minuten werden an diesem Dienstagmorgen für die Passage durch Magdeburg-Buckau gebraucht. (Kamera: Konstantin Kraft, Schnitt: Bernd Stiasny)

Also heißt es abbremsen, anhalten, auf gelb, grün warten, aufs Neue Anfahren und 30 Sekunden später abermals stoppen. Die Ampel an der Einfahrt zur Villa Budenberg steht auf Rot. Nächster Stopp.

Lesen Sie auch: Schönebecker Straße in Magdeburg: Darum wird vorerst nicht weiter saniert

Diese Grafik zeigt die Ampel-Standorte entlang der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau. Grafik: MRM/Büttner

Es wird grün. Und gleich wieder Rot. Es sind nur etwa 100 Meter bis zur Ampel an der Budenbergstraße, die zum neuerlichen Halt veranlasst. Die Wartezeit ist kurz.

Und tatsächlich steht die nächste Ampel an der Thiemstraße auf grün. Die Welle hält bis auf Höhe der Sandbreite, wo wieder Rot ist. Doch bald ist es geschafft. Ein letztes Rotsignal an der Kreuzung zum Schanzenweg und Buckau ist durchfahren.

Gut 6:45 Minuten werden an diesem Dienstagmorgen für die Passage durch den Stadtteil gebraucht. Die Strecke ist 2,2 Kilometer lang. Zehn Ampeln warten auf dem Weg. In Kürze soll eine weitere dazugekommen.

Lesen Sie auch: Warum Magdeburg vor der Sket-Passage keinen Kreisverkehr bekommt

Weitere Ampel-Anlage in Buckau: Zusätzliche Belastung für Umwelt?

An der Einfahrt zum Einkaufszentrum Sket-Passage soll eine neue Ampel-Anlage errichtet werden. Die Masten stehen bereits. Zuletzt gab es vorbereitende Arbeiten. Und es gibt Kritik. Ein Leser wandte sich an die Volksstimme, der den Neubau einer Ampel-Anlage an dieser Stelle nicht nachvollziehen kann. Kurz davor und danach stünden bereits Ampeln.

Dreimal Rot am Wasserwerk. Immerhin schalten diese Ampeln parallel. Foto: Konstantin Kraft

„Jedes Bremsen und Anfahren kostet zusätzlich Feinstaub und CO2-Ausstoß. Die ,neue' Ampel-Anlage ist so widersinnig, da an der ,Kreuzung' absolut nicht solche Verkehrsströme zu verzeichnen sind, die diese Ampel zwingend erforderlich machen“, formuliert der Leser.

Ampel an Sket-Passage: Anordnung aus Sicherheitsgründen

Die Volksstimme fragte zur geplanten Ampel an der Zufahrt zur Sket-Passage bei der Stadtverwaltung nach. „Die Lichtsignalanlage ist eine grundsätzliche Voraussetzung für die dortige Ausfahrt“, erklärt Rathaussprecher Michael Reif.

„Die Anordnung war notwendig, um wegen der ungünstigen Sichtbeziehungen eine sichere Ausfahrt von dem Gelände des Einkaufsmarktes zu gewährleisten.“ Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf die Erfordernisse der Straßenbahnlinie.

Die Entscheidung für den Neubau der Ampel sei bereits im Rahmen des B-Planverfahrens zur Umgestaltung der ehemaligen Sket-Werkshalle zum Einkaufsmarkt in den Jahren 2016/2017 gefallen.

Die Grundlage bildete eine Verkehrsuntersuchung samt Verkehrszählung. Eine aktuelle Zählung sei für die Einschätzung der Notwendigkeit einer Ampel am Verkehrsknoten aufgrund der genannten Sicherheitsgründe nicht erforderlich gewesen.

Lesen Sie auch: Magdeburg: Rewe, Rossmann und Norma unter einem Dach

Ein Schild warnt vor der nächsten Ampel im Bereich der Thiemstraße in Magdeburg. Foto: Konstantin Kraft

Auf die Frage, wie die Anzahl der Ampeln an der Schönebecker Straße von der Verwaltung bewertet wird, heißt es, dass diese im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Magdeburger Verkehrsbetriebe sowie der Anwohner stünden.

Gerade im Bereich von Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen seien die Ampeln zur sicheren Querung, Befahrung, ÖPNV-Beschleunigung und zur Haltestellensicherung nötig, so die Antwort aus dem Rathaus.

Ein möglicher Rückbau einzelner Ampeln könnte erst dann erfolgen, „wenn eine grundlegende Umgestaltung des Straßenraumes inklusive geeigneter Anpassungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erfolgt ist und Bedürfnisse der MVB dem nicht entgegenstehen“.