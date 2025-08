Führungen, der CSD-Auftakt, Poetry Slam, Musik und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 8. August 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 8.8.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Mondscheinflanieren über den Magdeburger Fürstenwall

Zur beliebten Führung „Mondscheinflanieren über den Fürstenwall“ laden Gräfin Gröschnèr und Frank im, unterm und hinterm Kornfeld, Hauptmann a.D. am Freitag, 8.8.2025, um 19 Uhr ein. Der Fürstenwall, die erste deutsche Bürgerpromenade wurde zu Beginn des 18. Jahrhundert vom „Alten Dessauer“ angelegt.

Aber auch das Schloss von Magdeburg, der Möllenvogteigarten oder die Frauenorte werden bei der kurzweiligen Führung, bei der die kleinen kulinarischen Überraschungen nicht zu kurz kommen, erwähnt.

Karten zum Preis von 15 Euro können unter www.feuerwachemd.de vorbestellt werden. Auch ist die Feuerwache unter Telefon 0391/602809 zu erreichen, Treff für den Rundgang ist um 19 Uhr am Gouvernementsberg/ Höhe Brücke Schleinufer. Die Führung ist für Personen unter zwölf Jahren nicht geeignet. Es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis.

Nie wieder still – drei Termine zum Auftakt der CSD-Aktionswochen in Magdeburg

Am Freitag, 8. August 2025, startet Magdeburg mit einem starken Zeichen in die CSD-Aktionswochen. Um 16 Uhr wird am Alten Rathaus (Alter Markt) feierlich die Regenbogenflagge gehisst – als Symbol für Vielfalt, Sichtbarkeit und den fortwährenden Einsatz für queere Rechte. Unter dem diesjährigen Motto „Nie wieder still – die Regenbogenflagge bleibt!“ setzt die Community ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und für Solidarität.

Direkt im Anschluss, ab 18 Uhr, lädt der CSD Magdeburg e. V. gemeinsam mit dem Team des Veranstaltungsorts in:takt (Breiter Weg 32–34) zu einem Empfangsabend ein. Bei Grillgut, Getränken und offener Karaoke können Besucherinnen und Besucher gemeinsam in die zweiwöchige CSD-Zeit starten. Ob am Mikrofon, im Gespräch oder einfach mittendrin – der Abend bietet Raum für Begegnung, Austausch und jede Menge gute Laune.

Ab 20 Uhr geht es weiter mit einer ordentlichen Portion Glitzer, Humor und Musik: Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89 lädt zur queeren Karaoke-Nacht. Durch den Abend führen Pamela aka „die Fette“ und Coco von Chanel – mit einer Mischung aus schriller Moderation, musikalischer Vielfalt von Trash bis Diva und echtem Community-Feeling.

Minddrop Stadtmeisterschaft 2025 – Poetry Slam auf der Insel

Am Freitag, den 8. August 2025, wird die Insel der Jugend in Magdeburg zum Schauplatz der Minddrop Stadtmeisterschaft. Hier treffen die besten Slam-Poetinnen und -Poeten der Stadt aufeinander, um den Titel Magdeburger Stadtmeisterin oder Stadtmeister 2025 unter sich auszumachen.

Die Teilnehmenden haben sich im Laufe des vergangenen Jahres bei verschiedenen Qualifikationsslams – unter anderem beim Bergfest-Slam – durchgesetzt und stehen nun im Finale. Mit ihren Texten, Pointen und Performances wetteifern sie um die Gunst des Publikums und um die städtische Slam-Krone.

Einlass ist ab 17 Uhr, der Wettkampf startet um 18 Uhr. Der Eintritt liegt zwischen 6 und 12 Euro, je nach Kategorie.

Das Publikum erwartet ein Abend voller Sprachkunst, Emotionen, Humor und Tiefgang – unter freiem Himmel auf der Insel, mit einzigartiger Atmosphäre und starker Wortkunst aus dem Herzen Magdeburgs.

Rundgang "Buckau - Kunst & Kultur"

Am Freitag, den 8. August 2025, lädt ein geführter Stadtteilrundgang dazu ein, Buckau als Ort der Kunst und Kultur zu entdecken. Der Magdeburger Stadtteil, einst bekannt für seine Industrie und großen Fabriken, hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Heute präsentiert sich Buckau als buntes, lebendiges Viertel mit kreativen Projekten, kulturellen Initiativen und viel Charme.

Der Rundgang beginnt um 18.30 Uhr am Thiemplatz und führt die Teilnehmenden bis zum Buckauer Engpass. Unterwegs gibt es spannende Einblicke in die Geschichte, Architektur und kulturelle Entwicklung des Viertels. Der Spaziergang endet gegen 20.30 Uhr, ein Freigetränk ist im Preis von 17 Euro inbegriffen. Die Tour eignet sich für alle, die Magdeburgs kreative Seite erleben und Buckau neu kennenlernen möchten. Eine Online-Buchung ist möglich unter www.magdeburg-tourist.de.

Die drei Musketiere im Magdeburger Möllenvogteigarten

Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Premiere der rasanten Mantel-und-Degen-Komödie findet am 6.8. im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet. Die Inszenierung des Theater Poetenpack bringt die Abenteuer von D’Artagnan und seinen drei Gefährten Athos, Porthos und Aramis in einer temporeichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Fassung auf die Bühne.

Der junge D’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um in Paris als Musketier im Dienste des Königs Karriere zu machen. Dort begegnet er – zunächst in Duellen – den legendären Musketieren, mit denen er sich bald verbündet. Gemeinsam stellen sie sich den Machenschaften des machtgierigen Kardinals Richelieu und seiner geheimnisvollen Spionin Lady de Winter entgegen. Es geht um Ehre, Loyalität, Intrigen – und natürlich um die Kraft der Freundschaft, verkörpert im berühmten Wahlspruch: „Einer für alle – alle für einen!“ Alexandre Dumas veröffentlichte den Roman 1844 in Fortsetzungen in der französischen Zeitung Le Siècle und legte damit den Grundstein für seinen Welterfolg. Seither wurde der Stoff unzählige Male für Bühne und Leinwand adaptiert.

Das Theater Poetenpack nutzt diese Tradition als Grundlage für eine spielerische, ironisch gebrochene Umsetzung, die mit modernen Anspielungen und pointierten Dialogen überzeugt, ohne den historischen Charme der Vorlage zu verlieren.

Die Rollen sind mit einer kleinen, wandelbaren Schauspieltruppe besetzt: Max Kroll gibt D’Artagnan, Nikolai Arnold spielt Athos und König Ludwig XIII., Stefan Wilde ist unter anderem als Porthos und Rochefort zu sehen. Clara Devantié übernimmt Aramis sowie Constance, Ole Pampuch tritt als Kardinal Richelieu auf, und Mirja Henking brilliert in der Rolle der Lady de Winter. Auch Königin Anna, Wirte, Zeremonienmeister und andere Figuren werden von diesem Ensemble facettenreich dargestellt. Regie führt Sonja Wassermann, für Bühnenbild und Kostüme zeichnet Janet Kirsten verantwortlich.

Die Kampfszenen wurden eigens von Lukas Benjamin Engel choreographiert. Die musikalische Untermalung übernehmen Arne Assmann und Alexander Ernst – live und passend zur dramatischen wie humorvollen Inszenierung.

Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr.

„#Schwarze Schafe“ – Berliner Sommerwahnsinn auf der großen Leinwand im Magdeburger Moritzhof

Skurril, wild und herrlich überdreht: Mit „#Schwarze Schafe“ bringt Regisseur und Autor Oliver Rihs eine urbane Komödie ins Kino, die den ganz normalen Wahnsinn der Hauptstadt mit viel Humor und einem Hauch Gesellschaftskritik einfängt. Der deutsche Spielfilm (2025, FSK 16) wird derzeit m Magdeburger Moritzhof gezeigt. Gezeigt wird er unter anderem an 3.8. um 18.30 Uhr, am 4. und 6.8. um 17 Uhr, am 7. und 12.8. um 17.30 Uhr, am 8.8. um 20 Uhr und am 10. und 11.8. um 19.30 Uhr.

In 93 rasanten Minuten führt der Film quer durch die Extreme eines heißen Berliner Sommers: Ein Clan-Chef aus Neukölln entdeckt plötzlich den Klimaschutz, eine Genderpuppen-Erfinderin verliert sich mit Spielzeugpistole und neuer Flamme im Grunewald, während ein Balkon-Imker mit überdrehten Bienen zu kämpfen hat. Mittendrin: Ein Fischer, der aus invasiven Sumpfkrabben nachhaltige Snacks kreieren will. Ihre Verbindung? Der unerträgliche Sommer, die Sehnsucht nach Regen – und jede Menge absurde Wendungen.

Mit Jella Haase, Yasin El Harrouk, Jule Böwe, Frederick Lau, Milan Peschel, Narges Rashidi und Marc Hosemann versammelt der Film ein hochkarätiges Ensemble, das dem Geschehen Witz, Tempo und Tiefgang verleiht. Rihs lässt seine Protagonist:innen mit den großen Themen der Zeit ringen: Klima, Identität, Konsum, Überforderung – und doch bleibt alles leichtfüßig, charmant und überraschend menschlich.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Hyparschall live im Machwerk – MinimalPunk trifft Morgenrot

Am Freitag, den 8. August 2025, wird das Machwerk am Breiten Weg 114a zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Erlebnisses. Ab 20 Uhr entführt die Band Hyparschall ihr Publikum auf eine eindrucksvolle Klang- und Zeitreise – mit einem Sound, der Minimal-Pop, Punk und elektronische Elemente auf spannende Weise miteinander verbindet. Einlass ist ab 19 Uhr.

Hyparschall steht für hypnotische Rhythmen, existenzielle Tiefe und energetische Melodien. Mal dunkel und nachdenklich, mal pulsierend und hoffnungsvoll – ihre Songs spielen mit Gegensätzen und wecken Emotionen. Die Musik ist dabei mehr als nur Unterhaltung: Sie schafft Atmosphäre, fordert heraus und bleibt im Kopf.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20.30 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.