Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Brückstraße in Magdeburg bereits Ende Oktober abgeschlossen sein. Daraus wurde nichts. Was die Gründe sind und welche neuen Einschränkungen bevorstehen.

Verkehr in Magdeburg: Warum sich Bauarbeiten in Brückstraße erneut verzögern

Blick auf die Baustelle in der Brückstraße in Magdeburg.

Magdeburg - Wo einst die Straßenbahnen der Linie 6 am „Heumarkt“ stoppten, klafft ein Krater im Asphalt. Seit Monaten wird an der Brückstraße im Abschnitt zwischen dem Rondell an der Turmschanzenstraße bis hin zum Abzweig Am Charlottentor gebaut.