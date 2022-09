MVB Verkehr in Magdeburg: Wieder Sperrung wegen Gleisarbeiten in Buckau

Am Freitag (23. September) soll es abermals zu einer Vollsperrung an der Schönebecker und Warschauer Straße in Magdeburg-Buckau kommen. Die Umleitung für den Kfz-Verkehr ist weiträumig. Was dahinter steckt.