Ein Gehweg in der Holsteiner Straße in Magdeburg ist großflächig mit Grünzeug überwachsen und deshalb nur noch eingeschränkt nutzbar. Das sorgt für Kritik von Anwohnern.

Verkehr in Magdeburg: Zugewachsener Gehweg soll sich zeitnah lichten

Grünzeug wuchert über den Gehweg an der Bahnmauer.

Magdeburg - Meterhoch sprießt das Gestrüpp auf dem Gehweg entlang der Bahntrasse in der Holsteiner Straße. Auch kleine Bäume stehen da. In der Folge ist die Passage in Teilen nurmehr eingeschränkt bis gar nicht mehr nutzbar.

Das ist insofern kritisch, als an manchen Stellen nur auf dieser einen Seite ein Gehweg besteht und als Alternative lediglich die Straße bleibt. Hier sind auch junge Menschen auf dem Weg zur Schule, respektive zum nächsten Bahnhalt unterwegs.

Anwohner beklagen den Zustand des Gehwegs. Auf der Plattform „MD-Melder“ finden sich dazu mehrere Einträge. Moniert werden „Verwilderung“ und „Überwucherung“ entlang der Bahnmauer mit der Bitte um baldige Ausbesserung.

Frist für die Bahn

Die Volksstimme fragte bei der Stadtverwaltung nach. Die Situation sei bekannt. „Der unmittelbare Grundstücksanlieger ist die DB AG, die wir deshalb bereits in der vergangenen Woche angeschrieben haben“, antwortete Rathaussprecher Michael Reif.

Demnach sei eine Frist gesetzt worden, die Ende kommender Woche ausläuft. „Da die Bahn im Regelfall fristgerecht auf unsere Schreiben reagiert, gehen wir davon aus, dass die Entfernung zeitnah vorgenommen wird“, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Und tatsächlich wurden augenscheinlich auf einem Teilabschnitt bereits erste Mäharbeiten ausgeführt. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht.