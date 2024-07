Dicht an dicht reihten sich die Autos am Samstagabend auf dem Parkplatz am Petriförder. Auch auf nicht markierten Flächen standen Fahrzeuge.

Magdeburg. - Rückwärtsgang einlegen und den Wagen aus der Parklücke lenken. Was vielleicht in der Fahrschule nicht so einfach war, ist für erfahrene Autofahrer tägliche Routine. Doch das Ausparken wurde am späten Samstagabend auf dem Parkplatz am Petriförder für nicht wenige zum Balanceakt. Manch einer verzweifelte auch beim Versuch, die Lücke zu verlassen. Grund: Autos parkten auch abseits der markierten Flächen. Und dicht an dicht auf den markierten Bereichen. Doch was tun, wenn man dann nicht mehr ausparken kann?