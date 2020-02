Am Kölner Platz in Magdeburg liegen die Gleise für die Straßenbahn bereits. Kinks davon verläuft der provisorische Weg für die Radfahrer und Fußgänger. Rechts im Bild ist die künftige Haltestelle Kölner Platz in Fahrtrichtung Stadtfeld zu erkennen – in Betrieb genommen wird sie im August noch nicht. Foto: Martin Rieß