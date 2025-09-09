Stau rund um die Avnet-Arena Verkehrschaos bei FCM-Heimspielen: Parkleitsystem statt Parkhaus?
Würde ein Parkhaus für weniger Staus bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg sorgen? Im Stadtrat wurde diese Idee kritisch gesehen. Vor allem, weil es die Probleme in den Anliegerstraßen nicht lösen würde.
09.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Wenn Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg Heimspiele hat, zieht es die Fans zu Tausenden ins Stadion. Viele reisen mit dem Auto an. Was regelmäßig zu Staus auf den Straßen und illegal parkenden Autos auf Wiesen führt. Die Idee eines Parkhauses fiel im Stadtrat dennoch durch.