Mehr als 2,6 Promille Atemalkohol hatte ein Mann in Magdeburg intus, der seinen BMW auf einem Parkplatz festgefahren hatte . Archivfoto: Uli Deck/dpa

In Magdeburg ist ein Mann durch seine Fahrweise und sein Outfit aufgefallen. Er fuhr seinen Pkw fest und haute dann in Shorts ab.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Mehr als 2,6 Promille Atemalkohol hatte ein 40-jähriger Mann in Magdeburg intus, der sein Auto auf einem Parkplatz in der Otto-von-Guericke-Straße festgefahren hatte. Mit diesem Alkoholpegel war ihm vermutlich auch nicht aufgefallen, wie kalt es derzeit ist. Denn nach Volksstimme-Informationen war er eher spärlich in Shorts und Sandalen bekleidet unterwegs.

Eine Zeugin hatte den Mann am Montag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz beobachtet. Sie sah, wie der Mann in wilder Manier mit seinem BMW über einen Bordstein fuhr und dann steckenblieb. Er versuchte, sein Auto durch Rückwärtsfahren zu befreien.

Als dies nicht gelang, stieg er aus und ging davon. Die Zeugin folgte ihm und rief die Polizei. Die konnte den Mann schließlich in einer Wohnung im Bereich Hallische Straße antreffen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war stark alkoholisiert.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.