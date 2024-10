Anwohner in Magdeburg sind verärgert: Schon seit Jahren fordern sie von der Stadt, etwas gegen ihre vielbefahrenen Straßen zu tun. Nun hat die Stadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt und die Zahl an Autos, die tatsächlich zu schnell fahren, gemessen.

Verkehrskontrolle in Magdeburg durchgeführt: Fahren in diesem Wohngebiet zu viele Autos?

Magdeburg - Die Stimmung in der Grundschule am Hopfengarten in Magdeburg ist angespannt, als sich am Montagabend Anwohner dort zur Sitzung der Gemeinwesenarbeit (GWA) einfinden. Neben Oberbürgermeisterin Simone Borris sind auch die Beigeordneten Jörg Rehbaum, Ronni Krug und Sandra Yvonne Stieger anwesend, um über langjährige Anliegen der Bürger zu sprechen. Das dominierende Thema: der dichte Verkehr im Stadtteil Hopfengarten. Viel zu viele Fahrzeuge würden durch die Straßen fahren – insbesondere entlang der Straße Am Hopfengarten und den nördlich führenden Wohnstraßen.