In Magdeburg wird die Polizei am 18. Juni 2019 verstärkt die Kelle hervorholen, um Autofahrer, aber auch Radfahrer zu kontrollieren. Symbolfoto: Anja Guse

Wo die Polizei in Magdeburg am Dienstag verstärkt den Straßenverkehr kontrollieren will:

Magdeburg l Handybenutzung, Rotlicht-Verstöße, Verstöße von Radfahrern und Fußgängern - all das und natürlich weitere Verstöße will die Polizei in Magdeburg am 18. Juni 2019 verstärkt ahnden. Ziel der zusätzlichen Kontrollen sei es, wieder für mehr Verständnis für die notwendige Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme zu sorgen. Ein Großteil der Verkehrsunfälle sei vermeidbar, "da eine Vielzahl von ihnen nicht nur durch unbewusstes menschliches Fehlverhalten verursacht werden, sondern durch eine sorglose Inkaufnahme gesteigerter Gefahrenlagen und somit auch in Teilen durch bewusstes Fehlverhalten im Straßenverkehr", so die Polizei. Die Polizei wird an mehreren Stellen in Magdeburg Kontrollpunkte einrichten. Laut Volksstimme-Informationen unter anderem hier: Kreuzung Wiener Straße / Südring

Kreuzung Europaring / Harsdorfer Straße

Kreuzung Berliner Chaussee / Friedrich-Ebert-Straße

Kreuzung Bundesstraße 1 / Kümmelsberg Beginn der Aktion, bei der auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Auszubildende eingesetzt werden, beginnt um 8 Uhr. Ende soll gegen 18 Uhr sein, so ein Polizeisprecher.

