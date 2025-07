Nach jahrelangen Abstimmungen ist jetzt ein städtebaulicher Vertrag für ein neues Wohnquartier in Magdeburg unterschriftsreif. Erste Bauanträge liegen auch bereits vor.

Vertrag für 800 neue Wohnungen in Magdeburg steht - so geht es weiter

Visualisierung: The Grounds AG

So sah eine erste Visualisierung für das neue Wohnquartier in Magdeburg aus.

Magdeburg. - 800 Wohnungen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei in Magdeburg entstehen. Lange vor den anderen Mega-Projekten in der Stadtbei RAW und Fahlberg-List hatte das Berliner Unternehmen The Grounds AG seine Pläne für das Areal angekündigt. Passiert ist bis heute aber nichts.