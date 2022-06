Verwundete Wildtiere: Was tun?

Wenn es um verletzte Wildtiere geht, ist eine gut gemeinte Tat nicht immer auch im Sinne der Tiere. Aus Unwissenheit werden immer wieder Jungtiere eingefangen und landen in Auffangstationen, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre. Die Auswilderungsstation des Zoos gerät bereits an ihre Grenzen. Aber wie verhält man sich, wenn man ein verletztes Wildtier findet?

Magdeburg - Die Auswilderungsstation des Magdeburger Zoos stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Und die originäre Aufgabe des Magdeburger Tierheims besteht darin, in Not geratene Haustiere aufzunehmen, zu versorgen und zu vermitteln. Dennoch wurden auch dort in den vergangenen fünf Jahren 920 Wildtiere aufgenommen und betreut – und zwar aus der ganzen Artenvielfalt, die die Natur zu bieten hat.