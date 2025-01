Mit Video: So startet man am besten beim Verzicht auf Plastikmüll

Magdeburg. - Jeder von uns isst pro Woche im Schnitt fünf Gramm Mikroplastik - das entspricht ungefähr einer Kreditkarte. Plastik, das einfach in unserem Körper landet. Pro Kopf verbrauchen wir hierzulande rund 237 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Zahlen, die Reporterin Sabine Lindenau veranlasst haben, bei ihrer Januar-Challenge bewusst auf Plastik zu verzichten. Was gar nicht so einfach ist. Sarah Werner ist seit Jahren geübt im Vermeiden von Müll. Die 38-Jährige führt den Unverpackt-Laden „Ernas Lebensmittelpunkt“. Im Interview mit Sabine Lindenau verrät sie, was die größten Hürden sind, wie man am besten starten sollte und was es alles zu beachten gilt.