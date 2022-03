Video: Courage für Frauen in Magdeburg - warum wir über Menstruation reden sollten

Magdeburg - Menstruation ist bis heute ein Tabuthema für viele: So wurde bespielsweise in TV-Werbespots wurde blaues anstatt rotes Blut in Binden verwendet. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass die Periode oder eher das Blut nicht für die Öffentlichkeit gemacht sei. Die Ausstellung „Das Blut, das uns eint“ im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage vom Trägerverein Fraueninitiative Magdeburg e.V. will dem entgegen wirken.