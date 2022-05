Video: „Die Elbe ist nicht mehr dieselbe" - Rap aus Magdeburg mit harten Beats und weichen Texten

Nachwuchsrapper Justin Scherl alias Jester Jay steht in Magdeburg am Mischpult, um sich seine besten Beats zu mixen.

Magdeburg - Der Schüler begann bereits mit elf Jahren in seinem Kinderzimmer die Lieder von seinen Rap-Idolen Sido oder Eminem zu imitieren. „Bei Rap geht es nicht direkt um das Singen, es ist vielmehr ein rhythmischer Sprechgesang und für jeden etwas anderes“, so der Nachwuchsrapper in Magdeburg.