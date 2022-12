Video: Bedenken zum Elbanschluss der Salbker Seen in Magdeburg

Die Salbker Seen in Magdeburg sind in schlechtem Zustand. Im Salbker See I kommt es immer wieder zu einem Fischsterben. Ein Elbanschluss soll helfen. Doch es gibt Bedenken am Erfolg.

Magdeburg - Die Salbker Seen sind in einem schlechten Zustand. Vor allem der Salbker See I. Hier ist es in den zurückliegenden fünf Jahren jeden Sommer zu einem Fischsterben gekommen. Deshalb soll die Stadt prüfen, wie beide Seen schnellstmöglich an die Elbe angeschlossen werden können, um eine Verbesserung der Wasserqualität zu erreichen. Der Umweltbeigeordnete meldet jetzt Bedenken an.