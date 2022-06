Video: Intel in Magdeburg - OB Lutz Trümper über Zeitenwende auf dem Acker

Eine Visualisierung zeigt frühe Pläne für zwei neue Intel-Prozessorfabriken in Magdeburg. Das am 15. März 2022 angekündigte 17-Milliarden-Euro-Projekt wird laut Intel Computerchips mit den fortschrittlichsten Transistortechnologien liefern. Der Bau soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen, die Produktion soll Ende 2027 ans Netz gehen.

Magdeburg - „Eine Zeitenwende in der Industriegeschichte der Stadt“: OB Lutz Trümper ließ am Dienstag, 15. März 2022, keinen Zweifel daran, was die Milliarden-Investition von Intel für Magdeburg bedeuten wird. Bei aller Freude über die nun gefällte Entscheidung – es steht jetzt noch viel Arbeit an.